В Свердловской области два человека погибли в ДТП

ЕКАТЕРИНБУРГ, 1 января. /ТАСС/. Два легковых автомобиля столкнулись на трассе Пермь - Екатеринбург, два человека погибли. Об этом сообщила пресс-служба УГИБДД по Свердловской области.

"По предварительным данным, прибывшими на место происшествия сотрудниками ГИБДД было установлено, что 1 января 2020 года водитель автомашины Volvo S70 при движении по кривому участку автодороги Пермь - Екатеринбург не учел дорожные и метеорологические условия, не обеспечил постоянный контроль за движением транспортного средства, допустил выезд на полосу, предназначенную для встречного движения, где произошло столкновение со встречной автомашиной Toyota Land Cruiser 200, - говорится в сообщении.

В УГИБДД добавили, что в результате происшествия водитель и пассажир Volvo погибли на месте ДТП до приезда бригады скорой помощи.