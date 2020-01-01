Четыре частных дома сгорели в Москве

МОСКВА, 2 января. /ТАСС/. Три частных жилых дома и один выселенный сгорели за шесть часов в Москве, три из них - в Троицком административном округе. Как сообщили ТАСС в Главном управлении МЧС по Москве, пострадавших нет.

Первый пожар произошел в деревне Горчакова Троицкого округа около 18:00 1 января. По информации МЧС, в частном доме в подвале загорелись личные вещи и мебель на площади 25 кв. м. Через час возгорание было ликвидировано.

Около 23:00 пожар полностью охватил одноэтажный дом в поселке Первомайское. В результате произошло частичное обрушение строения. Общая площадь пожара составила 40 кв. м.

Примерно в это же время пожарным пришлось тушить одноэтажный выселенный дом в Южном Бутове на юго-западе Москвы. Общая площадь пожара составила 100 кв. м.

В ночь на четверг на территории садоводческого товарищества "Спектр" в поселке Первомайское также произошло возгорание в частном доме. "Огонь охватил его по всей площади, сейчас пожар потушен", - уточнил собеседник агентства. Его общая площадь составила 80 кв. м.

В МЧС напомнили, что в новогодние праздники возрастает число пожаров, основной причиной является нарушение правил пожарной безопасности, в том числе в состоянии алкогольного опьянения.