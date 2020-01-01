{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Четыре частных дома сгорели в Москве

По данным МЧС, пострадавших нет

МОСКВА, 2 января. /ТАСС/. Три частных жилых дома и один выселенный сгорели за шесть часов в Москве, три из них - в Троицком административном округе. Как сообщили ТАСС в Главном управлении МЧС по Москве, пострадавших нет.

Первый пожар произошел в деревне Горчакова Троицкого округа около 18:00 1 января. По информации МЧС, в частном доме в подвале загорелись личные вещи и мебель на площади 25 кв. м. Через час возгорание было ликвидировано.

Около 23:00 пожар полностью охватил одноэтажный дом в поселке Первомайское. В результате произошло частичное обрушение строения. Общая площадь пожара составила 40 кв. м.

Примерно в это же время пожарным пришлось тушить одноэтажный выселенный дом в Южном Бутове на юго-западе Москвы. Общая площадь пожара составила 100 кв. м.

В ночь на четверг на территории садоводческого товарищества "Спектр" в поселке Первомайское также произошло возгорание в частном доме. "Огонь охватил его по всей площади, сейчас пожар потушен", - уточнил собеседник агентства. Его общая площадь составила 80 кв. м.

В МЧС напомнили, что в новогодние праздники возрастает число пожаров, основной причиной является нарушение правил пожарной безопасности, в том числе в состоянии алкогольного опьянения.

Реклама на ТАСС
В Хабаровске ликвидирован пожар в здании бывшего Дома офицеров
Никто не пострадал
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС