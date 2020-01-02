На юго-восточном побережье Австралии из-за лесных пожаров началась масштабная эвакуация

По его данным, несколько тысяч туристов, проводивших рождественские праздники на юго-восточном побережье континента, столкнулись с необходимостью срочно покинуть места отдыха после того, как региональная пожарная служба штата Новый Южный Уэльс выпустила предупреждение о всеобщей эвакуации из зоны активных лесных пожаров на южном побережье региона. "Туристы должны покинуть зону южного побережья [штата]. В субботу, 4 января, ожидается чрезвычайно высокая пожарная опасность на всем южном побережье Нового Южного Уэльса", - указано в заявлении региональной пожарной службы.

Зона эвакуации простирается на 250 км вдоль береговой линии от города Батманс-Бэй до границы штата Виктория. Как сообщил комиссар региональной пожарной службы Шейн Фитцсиммонс, к выходным сотрудники ведомства ожидают, что "температура поднимется выше 40 градусов и установится западный - северо-западный ветер, который принесет очень горячий и сухой воздух из центра континента, распространив его по всему региону".

Как отмечает SBS, туристы и жители прибрежных населенных пунктов начали массово покидать закрытую зону, в ряде городов ощущается нехватка продовольствия, воды и топлива. Есть сообщения о том, что люди стоят в очередях в супермаркетах и на автозаправочных станциях более пяти часов. Порядка 50 тыс. домов по всему южному побережью остались без электричества после того, как огонь повредил линии электропередач.

В данный момент на территории штата зафиксированы 110 очагов возгорания, 50 из которых остаются нелокализованными. Для борьбы с огнем мобилизованы более 2 тыс. пожарных и сотни единиц спецтехники. Привлечены также силы армии Австралии, которые осуществляют заправку пожарных самолетов и эвакуацию людей. С начала недели в результате лесных пожаров погибли семь человек и были разрушены более 380 жилых домов и ряд административных построек.

Штат Виктория

В штате Виктория, где пожарная ситуация также остается достаточно сложной, силы ВМС Австралии начали эвакуацию людей из города Маллакута, где во вторник более 4 тыс. местных жителей и туристов оказались заблокированы огнем и нашли убежище на городском пляже. Ожидается, что первый из двух направленных для их спасения кораблей заберет 1 тыс. человек в ближайшее время. Второй корабль также должен прибыть в Маллакуту, расположенную в 500 км к востоку от Мельбурна, в четверг до конца дня.

На территории штата Виктория в настоящий момент огнем охвачены более 760 тыс. га леса на юго-восточном побережье. Зафиксировано 50 лесных пожаров, восемь из которых остаются нелокализованными. С огнем борются более 1 тыс. пожарных и волонтеров, а также задействованы десятки единиц спецтехники. За минувшие сутки в результате лесных пожаров один человек погиб и еще 17 числятся пропавшими без вести.