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В Омской области в новогоднюю ночь пропал подросток

Молодой человек был в состоянии алкогольного опьянения

ОМСК, 2 января. /ТАСС/. Следственные органы организовали проверку после исчезновения 17-летнего подростка в новогоднюю ночь в селе Заливино на севере Омской области, сообщается в четверг на сайте регионального главка СК.

"Следователями проводится доследственная проверка по факту безвестного исчезновения 17-летнего жителя Тарского района. По предварительным данным, 31 декабря около 19:00 (16:00 мск) подросток ушел в гости к друзьям, после чего около 03:00 (00:00 мск) вернулся к себе в дом, но позвонил в соседнюю квартиру. Когда сосед открыл дверь, подросток выбежал на улицу, больше его никто не видел", - говорится в сообщении. Уточняется, что на улице в тот момент было около 20 градусов мороза.

В пресс-службе главка СК ТАСС рассказали, что, со слов соседа, подросток был в состоянии алкогольного опьянения. Его поиски продолжаются.

В селе Заливино проживает около 800 человек. Поселение находится в 15 км от районного центра города Тара.

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