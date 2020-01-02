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Появилось видео с места взрыва газа в жилом доме в Твери

На кадрах видно, что в квартире выбиты окна. Ранее сообщалось о двух пострадавших в результате происшествия
© СК РФ/ТАСС

Следственный комитет показал видео с места взрыва газа в жилом многоквартирном доме в Твери. На кадрах видно, как сотрудники СК и МЧС осматривают место происшествия.

В частности, показаны выбитые окна в квартире, где произошло ЧП. 

Ранее сообщалось, что разрушения строительных конструкций нет. Однако при этом в стене дома образовались трещины, жителям подъезда предложено временное проживание в гостинице "Юность".

Инцидент произошел в одной из квартир в доме 19 по бульвару Гусева. В результате происшествия пострадали два человека. 

СК проводит доследственную проверку, решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Проверку также начала региональная прокуратура.

Теги
РоссияТверская область
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В стене дома в Твери после взрыва газа образовались трещины
Жителей временно расселят
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