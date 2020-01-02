Появилось видео с места взрыва газа в жилом доме в Твери

Следственный комитет показал видео с места взрыва газа в жилом многоквартирном доме в Твери. На кадрах видно, как сотрудники СК и МЧС осматривают место происшествия.

В частности, показаны выбитые окна в квартире, где произошло ЧП.

Ранее сообщалось, что разрушения строительных конструкций нет. Однако при этом в стене дома образовались трещины, жителям подъезда предложено временное проживание в гостинице "Юность".

Инцидент произошел в одной из квартир в доме 19 по бульвару Гусева. В результате происшествия пострадали два человека.

СК проводит доследственную проверку, решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Проверку также начала региональная прокуратура.