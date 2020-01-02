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Суд арестовал второго подозреваемого в убийстве троих человек 22 ноября в Сухуме

Ахалая Дато Ревазович останется под стражей до 29 февраля

СУХУМ, 2 января. /ТАСС/. Сухумский городской суд арестовал в четверг второго подозреваемого в совершении убийства в центре Сухума в ноябре 2019 года. Об этом сообщается на официальном сайте Генеральной прокуратуры Абхазии.

В результате стрельбы, которую 22 ноября открыли неизвестные в масках из автомобиля в сторону летней веранды ресторана "Сан-Ремо", погибли два криминальных авторитета - Алхас Авидзба и Астамур Шамба. Официантка Доминика Акиртава, которая в этот момент подошла к столику, получила огнестрельные ранения в голову и позднее умерла в больнице. Еще трое получили ранения различной степени тяжести.

Так, суд рассмотрел и удовлетворил ходатайство городской прокуратуры о заключении под стражу жителя села Моквы 1990 года рождения Ахалаи Дато Ревазовича. Он был задержан 30 декабря в рамках расследования уголовного дела, возбужденного по факту умышленного убийства Шамбы, Авидзбы и Акиртавы. "Мера пресечения в виде заключения под стражу в отношении Ахалаи избрана до 29 февраля 2020 года", - отмечается в сообщении ведомства.

15 декабря 2019 года был взят под стражу по этому же уголовному делу родной брат Ахалаи - Демур. Еще один подозреваемый - Эрик Чкадуа - объявлен в розыск.

22 ноября прокуратура Сухума возбудила уголовное дело статьям "умышленное убийство", "покушение на умышленное убийство двух и более лиц общеопасным способом, совершенное группой лиц по предварительному сговору", а также "незаконное хранение, ношение, перевозка огнестрельного оружия".

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Абхазия
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