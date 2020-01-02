{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Обновлено 

Два человека погибли в ДТП с маршруткой в Нижегородской области

Еще четверо пострадали

ТАСС, 2 января. Легковой автомобиль и маршрутное такси столкнулись днем в четверг в Арзамасском районе Нижегородской области. В результате ДТП погибли два человека, четверо получили травмы.

Как сообщили журналистам в пресс-службе ГУ МВД по региону, авария произошла около 15:30 мск на 14-м километре автодороги Арзамас - Выездное - Сатис. "По предварительным данным, водитель автомобиля иностранного производства совершил столкновение с маршрутным такси. Двое граждан, находившихся в легковом автомобиле, погибли", - отметили в пресс-службе.

Между тем, в пресс-службе ГУ МЧС по региону пояснили, что в результате ДТП травмы получили четыре человека - пассажиры автобуса, они госпитализированы. "В результате ДТП пострадали шесть человек, из них погибли двое - водитель и пассажир легкового автомобиля. Пострадавшие пассажиры автобуса госпитализированы в городскую больницу скорой медицинской помощи им. М. Ф. Владимирского", - отметили в пресс-службе главка.

В ГИБДД России в свою очередь сообщили, что причиной аварии стал выезд на встречную полосу. "На 14-м км автодороги Выездное - Дивеево - Сатис водитель автомобиля Renault выехал на сторону дороги, предназначенную для встречного движения, где выезд разрешен, и совершил столкновение с двигавшимся во встречном направлении автобусом ПАЗ-3205. В результате водитель и пассажир иномарки погибли, двое пассажиров автобуса получили телесные повреждения", - сообщили в ГИБДД.

Автобус перевозил 14 человек по маршруту "Арзамас - Шатовка" под управлением водителя 1972 года рождения.

В новость внесены изменения (18:04 мск) - добавлены подробности.

Теги
РоссияНижегородская область
Реклама на ТАСС
Четыре человека погибли в ДТП в Челябинской области
Еще четверо пострадали
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС