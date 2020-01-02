Два человека погибли в ДТП с маршруткой в Нижегородской области

ТАСС, 2 января. Легковой автомобиль и маршрутное такси столкнулись днем в четверг в Арзамасском районе Нижегородской области. В результате ДТП погибли два человека, четверо получили травмы.

Как сообщили журналистам в пресс-службе ГУ МВД по региону, авария произошла около 15:30 мск на 14-м километре автодороги Арзамас - Выездное - Сатис. "По предварительным данным, водитель автомобиля иностранного производства совершил столкновение с маршрутным такси. Двое граждан, находившихся в легковом автомобиле, погибли", - отметили в пресс-службе.

Между тем, в пресс-службе ГУ МЧС по региону пояснили, что в результате ДТП травмы получили четыре человека - пассажиры автобуса, они госпитализированы. "В результате ДТП пострадали шесть человек, из них погибли двое - водитель и пассажир легкового автомобиля. Пострадавшие пассажиры автобуса госпитализированы в городскую больницу скорой медицинской помощи им. М. Ф. Владимирского", - отметили в пресс-службе главка.

В ГИБДД России в свою очередь сообщили, что причиной аварии стал выезд на встречную полосу. "На 14-м км автодороги Выездное - Дивеево - Сатис водитель автомобиля Renault выехал на сторону дороги, предназначенную для встречного движения, где выезд разрешен, и совершил столкновение с двигавшимся во встречном направлении автобусом ПАЗ-3205. В результате водитель и пассажир иномарки погибли, двое пассажиров автобуса получили телесные повреждения", - сообщили в ГИБДД.

Автобус перевозил 14 человек по маршруту "Арзамас - Шатовка" под управлением водителя 1972 года рождения.

В новость внесены изменения (18:04 мск) - добавлены подробности.