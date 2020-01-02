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Минздрав Нижегородской области уточнил число пострадавших в ДТП с маршруткой

По данным ведомства, в результате инцидента пострадали девять человек

ТАСС, 2 января. Девять человек, по уточненным данным, пострадали в ДТП с участием маршрутного такси в Нижегородской области. Один человек госпитализирован, сообщили ТАСС в пресс-службе Минздрава региона.

Ранее легковой автомобиль столкнулся с маршрутным такси в Арзамасском районе Нижегородской области. Водитель и пассажир автомобиля погибли. Первоначально сообщалось о четырех пострадавших пассажирах маршрутки.

"После оказания медицинской помощи <...> семь человек направлены на амбулаторное лечение по месту жительства, один пострадавший госпитализирован, еще одному медицинская помощь оказана на месте, он отказался от госпитализации", - отметили в пресс-службе.

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РоссияНижегородская область
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