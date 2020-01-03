Кемеровская прокуратура проверит информацию о применении насилия к заключенным СИЗО

КЕМЕРОВО, 3 января. /ТАСС/. Прокуратура Кемеровской области проведет проверку после информации об избиении заключенных, говорится в сообщении на сайте прокуратуры Кемеровской области.

"В средствах массовой информации опубликовано видео о применении насилия к заключенным в СИЗО-4 Кемеровской области. Прокуратурой Кемеровской области в связи с публикациями организована проверка исполнения уголовно-исполнительного законодательства и соблюдения прав лиц, находящихся под стражей", - говорится в сообщении.

Ранее в интернете было распространено видео, на котором сотрудники СИЗО выводят заключенных из камер, кричат на них и бьют по головам и спинам. В четверг в ГУФСИН России по Кемеровской области ТАСС сообщили, что по данному факту была проведена проверка, виновные в нарушении прав заключенных в кузбасском СИЗО были привлечены к строгой дисциплинарной ответственности.

Отмечается, что данный факт имел место в 2017 году в СИЗО-4.