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Три человека погибли в ДТП на трассе в Татарстане

В их числе годовалый ребенок

КАЗАНЬ, 3 января. /ТАСС/. Два автомобиля столкнулись на участке трассы Казань - Оренбург, погибли три человека, в том числе годовалый ребенок. Об этом в пятницу журналистам сообщили в пресс-службе МВД по Татарстану.

"На 108-м километре автодороги Казань - Оренбург водитель Chevrolet Cobalt не выбрал скорость, обеспечивающую безопасность дорожного движения, выехал на полосу, предназначенную для встречного движения и совершил столкновение с автомобилем Skoda Octavia. В результате происшествия водитель и пассажир Chevrolet скончались на месте ДТП, годовалый ребенок [из] указанного автомобиля скончался в больнице", - говорится в сообщении.

Водителя и трех пассажиров Skoda с травмами доставили в медицинское учреждение.

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РоссияТатарстан
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