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Дело в отношении экс-главы Nissan и Renault

СМИ: турецкий суд заключил под стражу пятерых задержанных по делу Карлоса Гона

Ранее газета Yeni Şafak сообщила о начале МВД Турции расследования, в ходе которого были задержаны как минимум семь человек

ТАСС, 3 января. Суд в Турции принял решение о заключении под стражу пятерых задержанных по делу о побеге находившегося под домашним арестом в Японии бывшего руководителя франко-японского автомобилестроительного альянса Renault - Nissan - Mitsubishi Карлоса Гона, который бежал в Ливан через аэропорт Стамбула. Об этом в пятницу сообщило Anadolu Ajansi.

2 января газета Yeni Şafak сообщала о начале Министерством внутренних дел Турции расследования, в ходе которого были задержаны как минимум семь человек.

Гон, имеющий гражданство Франции, Бразилии и Ливана, был арестован токийской прокуратурой 19 ноября 2018 года. Как утверждает следствие, он не задекларировал должным образом размеры своего вознаграждения в 9 млрд иен (более $80 млн) в качестве председателя совета директоров Nissan с 2010 по 2018 год. Ему предъявлены также другие обвинения. В апреле прошлого года Гона освободили из тюрьмы и отправили под домашний арест под залог.

Теги
ЯпонияТурцияДело в отношении экс-главы Nissan и Renault
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