Задержан мужчина, сообщивший о якобы минировании Новгородского Кремля

ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 4 января. /ТАСС/. Полиция оперативно задержала мужчину, сообщившего в субботу об угрозе взрыва в Кремле в Великом Новгороде, проверка показала, что информация о "минировании" оказалась ложной, сообщили ТАСС в пресс-службе УМВД по Новгородской области.

"Информация о "минировании" не подтвердилась. Задержан звонивший. Им оказался ранее неоднократно судимый местный житель 1961 года рождения, который на момент задержания находился в состоянии алкогольного опьянения. Сейчас с ним работают оперативные сотрудники полиции, решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье 207 УК РФ "Заведомо ложное сообщение об акте терроризма", - сообщили ТАСС в пресс-службе УМВД по области.

По данным МВД, после сообщения о "минировании" территория Кремля была оцеплена, ее проверяли оперативные службы. "На данный момент оцепление снято", - добавили в УМВД.