AFP: на северо-западе Буркина-Фасо 14 человек погибли, подорвавшись на мине

РАБАТ, 4 января. /ТАСС/. По меньшей мере 14 человек погибли в субботу результате подрыва автобуса на мине, установленной боевиками на дороге на северо-западе Буркина-Фасо. Об этом со ссылкой на сотрудников служб безопасности сообщило Agence France-Presse (AFP).

По его данным, автобус следовал по трассе между населенными пунктами Тоэни и Туган в провинции Суру. "По предварительным данным, погибли 14 человек, еще четверо получили тяжелые ранения", - приводит агентство слова неназванного источника в силовых структурах.

По информации AFP, большая часть погибших - студенты, "направлявшиеся к месту учебы после того, как отпраздновали наступление нового года со своими семьями".

Кроме того, по информации генерального штаба ВС, в пятницу в районе населенного пункта Ината на севере страны боевики атаковали отряд жандармов. Сообщается, что нападение было отбито, 12 экстремистов были уничтожены.

С 2015 года северные районы Буркина-Фасо часто подвергаются атакам джихадистов. Однако в последнее время вооруженные радикалы стали регулярно совершать нападения на западе и на востоке страны, в частности в зонах близ границы с соседними Бенином и Того. За минувшие четыре года от рук боевиков погибли более 750 человек, включая силовиков и гражданских лиц.

В июле 2019 года Национальная ассамблея Буркина-Фасо продлила чрезвычайное положение в некоторых областях, главным образом на севере и востоке страны, для противодействия группировкам террористов и экстремистов.