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В ДТП в Тюменской области погибла семья из пяти человек

Среди них трое детей

ТАСС, 4 января. Двое взрослых и трое детей погибли в ДТП в Тюменской области. Легковой автомобиль, в котором ехала семья, столкнулся с тягачом DAF, об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ГИБДД по региону.

"Сегодня на 104-м километре федеральной автодороги Курган-Тюмень в Исетском районе столкнулись тягач DAF и Lada Xray. В Lada ехала семья из Сургута из пяти человек. Водитель - это папа 1977 года рождения и двое мальчиков 2007 и 2008 года рождения скончались на месте ДТП. Еще двое пассажиров: это женщина 1984 года рождения - мама и мальчик 2016 года рождения были доставлены с тяжелыми травмами в больницу и там скончались", - сказали в ГИБДД.

По предварительным данным, "в тягаче лопнул тормозной шланг" и автомобиль выбросило на встречную полосу.

Как сообщили ТАСС в ГИБДД России, дети 2007, 2008 и 2016 годов рождения находились на заднем пассажирском сидении без автокресел и не были пристегнуты ремнями безопасности. На месте происшествия работают сотрудники ГИБДД, которые устанавливают причины аварии.

Теги
РоссияТюменская область
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