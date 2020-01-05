Один человек погиб в ДТП в Иркутской области

ИРКУТСК, 5 января. /ТАСС/. Один человек погиб и еще пять пострадали в ДТП с участием двух легковых автомобилей на трассе в Братском районе Иркутской области. Об этом в воскресенье журналистам сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону.

"Автомобильная авария произошла в утренние часы в нескольких километрах от поселка Кузнецовка Братского района. Произошло столкновение автомобилей Lada Priora и Toyota Camry. В результате ДТП погиб 21-летний житель Усть-Илимска, еще пять человек пострадали. Это водитель Lada, трое пассажиров Toyota и ее водитель", - сообщили в ведомстве.

По данному факту проводится доследственная проверка. Данные о количестве пострадавших, а также тяжесть полученных ими травм уточняются.

В Братском районе в воскресенье установилась облачная погода, температура составляет от -6 до -11 градусов, на дорогах возможен гололед, скорость ветра 2-8 м/с, без осадков.