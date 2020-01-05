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В Туле легковушка врезалась в столб, погибли три человека

Еще одного человека с травмами госпитализировали

ТАСС, 5 января. Три человека погибли и один пострадал в результате столкновения легковой машины со столбом на одной из улиц на въезде в Тулу. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе управления МВД России по Тульской области.

"Автомобиль Opel Astra на улице Октябрьской, на въезде в Тулу, въехал в столб. В результате аварии погиб водитель и девушки 2001 и 2002 годов рождения", - сказал собеседник агентства. По его словам, в машине находилась еще одна девушка, она получила серьезные травмы, ее госпитализировали.

В настоящий момент обстоятельства ДТП устанавливаются. "Вероятно, выбранная скорость была неадекватна дорожным условиям. Это прямой участок дороги", - уточнил собеседник агентства.

Теги
РоссияТульская область
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