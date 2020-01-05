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В Архангельске задержали мужчину, ранившего ножом шофера скорой помощи

Неоднократно судимый житель города требовал от врачей освободить проезд, после чего возник конфликт

ТАСС, 5 января. Водитель иномарки ударил ножом шофера машины скорой помощи, перекрывшей движение в одном из архангельских дворов. В течение получаса полицейские задержали подозреваемого. Об этом сообщила ТАСС официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

"Бригада скорой помощи приехала по срочному вызову и вынужденно перекрыла один из проездов во дворе жилого дома на проспекте Советских космонавтов. Водитель иномарки, находившийся во дворе, начал требовать от врачей освободить проезд, после чего в ходе возникшего конфликта нанес ножевое ранение водителю бригады медиков и скрылся с места происшествия", - сказала Волк.

Она отметила, что в течение получаса полицейские задержали подозреваемого в нападении. Им оказался ранее неоднократно судимый житель Архангельска 1975 года рождения. Возбуждено уголовное дело по статье "Побои", мужчина задержан.

Теги
РоссияАрхангельская область
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