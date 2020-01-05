В Крыму задержали начальника райотдела участковых после ДТП со смертельным исходом

ТАСС, 5 января. Следственные органы возбудили уголовное дело в отношении начальника отдела участковых уполномоченных полиции и по делам несовершеннолетних отдела МВД по Первомайскому району республики Крым после дорожно-транспортного происшествия, в результате которого один человек погиб и двое пострадали. Подозреваемый задержан, сообщили в воскресенье журналистам в пресс-службе следственного управления СК РФ по региону.

Предварительно установлено, что вечером 4 января 26-летний сотрудник полиции, находясь в состоянии алкогольного опьянения, за рулем служебного автомобиля на улице Ленина поселка городского типа Первомайское совершил наезд на троих пешеходов - мужчин 1986 и 1987 годов рождения и женщину 1990 года рождения. В результате происшествия 33-летний мужчина от полученных телесных повреждений умер в больнице. Двоим пострадавшим причинены травмы различной степени тяжести.

"Возбуждено уголовное дело в отношении начальника отдела участковых уполномоченных полиции и по делам несовершеннолетних Отдела МВД России по Первомайскому району, подозреваемого в нарушении правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности смерть человека (ч. 4 ст. 264 УК РФ). В настоящее время подозреваемый задержан. Следствие готовится выйти в суд с ходатайством об избрании в отношении него меры пресечения", - уточнили в пресс-службе.

Сейчас устанавливаются все обстоятельства произошедшего, расследование уголовного дела находится на контроле руководства Главного следственного управления.

МВД по Крыму проводит проверку по данному факту. Как сообщили в пресс-службе ведомства, двое мужчин и женщина переходили проезжую часть в неустановленном месте в зоне видимости пешеходного перехода. При этом медицинское освидетельствование подтвердило, что водитель находился в состоянии алкогольного опьянения. В пресс-службе отметили, что виновник ДТП будет уволен. Кроме того, к дисциплинарной ответственности привлекут его руководителей.