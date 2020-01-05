{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

В Крыму задержали начальника райотдела участковых после ДТП со смертельным исходом

По предварительной информации, сотрудник полиции, находясь в состоянии алкогольного опьянения за рулем служебного автомобиля, совершил наезд на троих пешеходов, в результате чего один человек погиб и двое пострадали

ТАСС, 5 января. Следственные органы возбудили уголовное дело в отношении начальника отдела участковых уполномоченных полиции и по делам несовершеннолетних отдела МВД по Первомайскому району республики Крым после дорожно-транспортного происшествия, в результате которого один человек погиб и двое пострадали. Подозреваемый задержан, сообщили в воскресенье журналистам в пресс-службе следственного управления СК РФ по региону.

Предварительно установлено, что вечером 4 января 26-летний сотрудник полиции, находясь в состоянии алкогольного опьянения, за рулем служебного автомобиля на улице Ленина поселка городского типа Первомайское совершил наезд на троих пешеходов - мужчин 1986 и 1987 годов рождения и женщину 1990 года рождения. В результате происшествия 33-летний мужчина от полученных телесных повреждений умер в больнице. Двоим пострадавшим причинены травмы различной степени тяжести.

"Возбуждено уголовное дело в отношении начальника отдела участковых уполномоченных полиции и по делам несовершеннолетних Отдела МВД России по Первомайскому району, подозреваемого в нарушении правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности смерть человека (ч. 4 ст. 264 УК РФ). В настоящее время подозреваемый задержан. Следствие готовится выйти в суд с ходатайством об избрании в отношении него меры пресечения", - уточнили в пресс-службе.

Сейчас устанавливаются все обстоятельства произошедшего, расследование уголовного дела находится на контроле руководства Главного следственного управления.

МВД по Крыму проводит проверку по данному факту. Как сообщили в пресс-службе ведомства, двое мужчин и женщина переходили проезжую часть в неустановленном месте в зоне видимости пешеходного перехода. При этом медицинское освидетельствование подтвердило, что водитель находился в состоянии алкогольного опьянения. В пресс-службе отметили, что виновник ДТП будет уволен. Кроме того, к дисциплинарной ответственности привлекут его руководителей.

Теги
РоссияКрым
Реклама на ТАСС
СМИ: борт Air Canada потерял шасси при вылете из Монреаля
По данным телеканала CTV, сразу после взлета пилоты сделали несколько кругов над аэропортом для выработки топлива, а затем успешно посадили самолет
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС