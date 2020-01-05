В Эквадоре пять человек погибли при падении автобуса с обрыва

РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 5 января. /ТАСС/. Пять человек погибли, семь пострадали в результате падения рейсового автобуса с обрыва на севере Эквадора. Об этом сообщила в своем Twitter местная спасательная служба.

"В 03:37 (11:37 мск) на единый диспетчерский центр 911 поступил сигнал о ДТП с участием автобуса в районе Чинко в провинции Эсмеральдас", - говорится в заявлении. Автобус, следовавший в одноименный административный центр провинции из столицы республики Кито, упал с сорокаметровой высоты.

На месте аварии работают спасатели. Пострадавшие госпитализированы. Информация об их состоянии не уточняется.