{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Пять человек, в том числе трое детей, пострадали в ДТП в Татарстане

Один из них получил травмы средней степени тяжести, остальные - легкие травмы

ТАСС, 5 января. Два легковых авто столкнулись в воскресенье на трассе в Татарстане. Пять человек, в том числе трое детей, получили травмы, сообщили журналистам в пресс-службе МВД по республике.

"В результате ДТП пострадали пять человек, среди которых трое несовершеннолетних. Все пострадавшие доставлены в больницу скорой медицинской помощи города Набережные Челны", - отметили в пресс-службе.

Уточняется, что один человек получил травмы средней степени тяжести, остальные - нетяжелые травмы.

По информации пресс-службы, ДТП произошло днем 5 января на 41-м км дороги Актаныш - Поисево. Водитель автомобиля Skoda Octavia при движении по второстепенной дороге не предоставил преимущество и допустил столкновение с автомобилем Kia Rio.

Теги
РоссияТатарстан
Реклама на ТАСС
СМИ: борт Air Canada потерял шасси при вылете из Монреаля
По данным телеканала CTV, сразу после взлета пилоты сделали несколько кругов над аэропортом для выработки топлива, а затем успешно посадили самолет
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС