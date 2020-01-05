Пять человек, в том числе трое детей, пострадали в ДТП в Татарстане

ТАСС, 5 января. Два легковых авто столкнулись в воскресенье на трассе в Татарстане. Пять человек, в том числе трое детей, получили травмы, сообщили журналистам в пресс-службе МВД по республике.

"В результате ДТП пострадали пять человек, среди которых трое несовершеннолетних. Все пострадавшие доставлены в больницу скорой медицинской помощи города Набережные Челны", - отметили в пресс-службе.

Уточняется, что один человек получил травмы средней степени тяжести, остальные - нетяжелые травмы.

По информации пресс-службы, ДТП произошло днем 5 января на 41-м км дороги Актаныш - Поисево. Водитель автомобиля Skoda Octavia при движении по второстепенной дороге не предоставил преимущество и допустил столкновение с автомобилем Kia Rio.