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СМИ: неизвестные в масках устроили погром в университете в Нью-Дели

По данным газеты The Times of India, серьезно пострадали 18 человек

НЬЮ-ДЕЛИ, 5 января. /ТАСС/. Не менее 18 человек серьезно пострадали в воскресенье в результате нападения большой группы неизвестных лиц в масках на кампус одного из ведущих вузов Нью-Дели - Университета им. Джавахарлала Неру. Как сообщает сайт газеты The Times of India, полиция прочесывает университетский городок в поисках преступников.

По этой информации, вечером в воскресенье толпа из примерно 50 неизвестных с закрытыми лицами, вооруженные палками и крикетными битами, ворвалась на территорию городка. Преступники громили автомобили, били стекла, избивали студентов и преподавателей.

Пока не известно, кто именно стоял за этой акцией. Студенты подвергшегося нападению вуза предполагают, что погром могли учинить члены правых молодежных организаций - Университет им. Джавахарлала Неру считается оплотом левого студенчества в Нью-Дели. В частности, подозревается проправительственная студенческая организация правого толка "Акхил бхаратия видьяртхи паришад". Официального подтверждения эти обвинения пока не получили.

Полиция заявляет, что начато расследование обстоятельств происшествия.

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