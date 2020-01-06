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В Москве директор магазина подозревается в хищении наручных часов известного бренда

Во время инвентаризации в магазине выявили недостачу 18 моделей часов на сумму более 1 млн рублей

МОСКВА, 6 января. /ТАСС/. Полицейские задержали директора одного из магазинов в центре Москвы, которая подозревается в хищении наручных часов известного бренда на сумму более 1 млн рублей. Об этом ТАСС в понедельник сообщили в пресс-службе столичного ГУ МВД России.

В полицию, как отметили в главке, поступило заявление от представителя одного из бутиков по продаже элитных часов известного бренда, расположенного в Столешниковом переулке. В заявлении было указано, что в ходе инвентаризации магазина выявлена недостача 18 моделей часов на сумму более 1 млн рублей.

"В результате оперативно-разыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска на Можайском шоссе задержали подозреваемую - 40-летнюю москвичку. Установлено, что задержанная женщина была директором данного магазина. Пользуясь служебным положением, она совершала хищения товара путем присвоения, в дальнейшем товар сбывала, а вырученными денежными средствами распоряжалась по своему усмотрению", - сказали в пресс-службе.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ст. 160 УК РФ ("Присвоение или растрата"). Подозреваемая находится под подпиской о невыезде.

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Россия
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