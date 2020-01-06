Сбежавший из воинской части в Забайкалье срочник сдался полиции

ТАСС, 6 января. Челябинский солдат-срочник Артур Хакимов, сбежавший из воинской части в Забайкальском крае 3 января, сдался полицейским в Ачинске. В настоящее время он передан представителям военной полиции и отправлен в город Ужур Красноярского края, сообщили ТАСС в понедельник в Линейном отделе МВД России на станции Ачинск.

Хакимов самовольно покинул воинскую часть, находящуюся в селе Большая Тура Забайкальского края.

"Хакимов был опрошен по факту того, что, так скажем, сдался. Военная полиция у нас ближайшая находится в городе Ужур, они повезли туда его. Мы по тому сообщению, которое ранее поступило от его части [в Забайкальском крае], зарегистрировали этот факт (что он пришел в полицию - прим. ТАСС), объяснения с него взяли", - сказал собеседник агентства.

"Военнослужащий, ранее самовольно оставивший расположение воинской части в Забайкалье, задержан правоохранительными органами и находится в одной из воинских частей в Красноярском крае, - говорится в сообщении Восточного военного округа (ВВО), которое поступило в ТАСС. - В ближайшее время он будет возвращен в воинскую часть, где проходит службу. Единственной причиной оставления места службы он назвал желание навестить в новогодние праздники маму, которая ранее перенесла инсульт".

Никаких жалоб на неуставные взаимоотношения военнослужащий не заявлял. Дисциплинарных мер воздействия к нему командование части применять не планирует, - уточнили в ВВО.