{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Сбежавший из воинской части в Забайкалье срочник сдался полиции

В сообщении Восточного военного округа указано, что Артур Хакимов покинул место службы из-за желания навестить мать, которая ранее перенесла инсульт

ТАСС, 6 января. Челябинский солдат-срочник Артур Хакимов, сбежавший из воинской части в Забайкальском крае 3 января, сдался полицейским в Ачинске. В настоящее время он передан представителям военной полиции и отправлен в город Ужур Красноярского края, сообщили ТАСС в понедельник в Линейном отделе МВД России на станции Ачинск.

Хакимов самовольно покинул воинскую часть, находящуюся в селе Большая Тура Забайкальского края.

"Хакимов был опрошен по факту того, что, так скажем, сдался. Военная полиция у нас ближайшая находится в городе Ужур, они повезли туда его. Мы по тому сообщению, которое ранее поступило от его части [в Забайкальском крае], зарегистрировали этот факт (что он пришел в полицию - прим. ТАСС), объяснения с него взяли", - сказал собеседник агентства.

"Военнослужащий, ранее самовольно оставивший расположение воинской части в Забайкалье, задержан правоохранительными органами и находится в одной из воинских частей в Красноярском крае, - говорится в сообщении Восточного военного округа (ВВО), которое поступило в ТАСС. - В ближайшее время он будет возвращен в воинскую часть, где проходит службу. Единственной причиной оставления места службы он назвал желание навестить в новогодние праздники маму, которая ранее перенесла инсульт".

Никаких жалоб на неуставные взаимоотношения военнослужащий не заявлял. Дисциплинарных мер воздействия к нему командование части применять не планирует, - уточнили в ВВО.

 

Теги
Россия
Реклама на ТАСС
СК возбудил дело после убийства в Подмосковье начальника отдела Роскосмоса
По предварительным данным следствия, его убил младший брат
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС