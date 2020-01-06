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Прохожие спасли в Петербурге двоих детей, провалившихся под лед

По данным МЧС, детям не потребовалась медицинская помощь

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 6 января. /ТАСС/. Двое детей провалились в понедельник под лед на Дудергофском канале в Красносельском районе Санкт-Петербурга, их спасли прохожие, сообщили журналистам в городском главке МЧС.

"На акватории Дудергофского канала двое детей провалились под лед, извлечены до прибытия [спасателей] прохожими", - говорится в сообщении.

Информация об инциденте поступила в ведомство в 13:59 мск. Медицинская помощь спасенным, по данным МЧС, не потребовалась.

В Петербурге с начала зимы практически ежедневно держатся температуры выше нуля градусов и на реках не успел сформироваться устойчивый ледовый покров.

Теги
РоссияСанкт-Петербург
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