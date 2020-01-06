Суд в Крыму арестовал на два месяца начальника отдела участковых после ДТП

СИМФЕРОПОЛЬ, 6 января. /ТАСС/. Первомайский районный суд в Крыму арестовал на два месяца начальника отдела участковых уполномоченных полиции и по делам несовершеннолетних отдела МВД по Первомайскому району Республики Крым, обвиняемого в нарушении правил дорожного движения, повлекшем смерть человека. Об этом сообщили ТАСС в понедельник в пресс-службе Главного следственного управления (ГСУ) Следственного комитета РФ по региону.

"Первомайский районный суд Республики Крым избрал меру пресечения в виде домашнего ареста до 5 марта 2020 года", - сказали в пресс-службе.

По предварительным данным, вечером 4 января 26-летний сотрудник полиции, находясь в состоянии алкогольного опьянения, за рулем служебного автомобиля на улице Ленина поселка городского типа Первомайское совершил наезд на троих пешеходов - мужчин 1986 и 1987 годов рождения и женщину 1990 года рождения. В результате происшествия 33-летний мужчина был доставлен в больницу, где от полученных травм умер. Двое пострадавших получили травмы различной степени тяжести.