{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Суд в Крыму арестовал на два месяца начальника отдела участковых после ДТП

Находясь в состоянии алкогольного опьянения, он совершил наезд на трех пешеходов. Один из них умер в больнице

СИМФЕРОПОЛЬ, 6 января. /ТАСС/. Первомайский районный суд в Крыму арестовал на два месяца начальника отдела участковых уполномоченных полиции и по делам несовершеннолетних отдела МВД по Первомайскому району Республики Крым, обвиняемого в нарушении правил дорожного движения, повлекшем смерть человека. Об этом сообщили ТАСС в понедельник в пресс-службе Главного следственного управления (ГСУ) Следственного комитета РФ по региону.

"Первомайский районный суд Республики Крым избрал меру пресечения в виде домашнего ареста до 5 марта 2020 года", - сказали в пресс-службе.

По предварительным данным, вечером 4 января 26-летний сотрудник полиции, находясь в состоянии алкогольного опьянения, за рулем служебного автомобиля на улице Ленина поселка городского типа Первомайское совершил наезд на троих пешеходов - мужчин 1986 и 1987 годов рождения и женщину 1990 года рождения. В результате происшествия 33-летний мужчина был доставлен в больницу, где от полученных травм умер. Двое пострадавших получили травмы различной степени тяжести.

Теги
РоссияКрым
Реклама на ТАСС
СМИ: пираты атаковали у берегов Нигерии судно, похитив трех членов экипажа
Как передает издание Sahara Reporters, похищены два россиянина и один индус
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС