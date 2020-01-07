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В Москве из квартиры медсестры украли украшения на 1,5 млн рублей

Неизвестный также похитил 95 тыс. рублей, возбуждено уголовное дело

МОСКВА, 7 января. /ТАСС/. Злоумышленник проник в квартиру медсестры на востоке Москвы и украл ювелирные украшения на сумму 1,5 млн рублей и деньги. Об этом ТАСС во вторник сообщили в пресс-службе столичного ГУ МВД России.

"Неизвестный проник в квартиру медсестры на улице Новокосинская, дом 21, откуда совершил кражу принадлежащих ей ювелирных украшений на сумму 1 млн 500 тыс. рублей и денежных средств в сумме 95 тыс. рублей, а затем скрылся. Материальный ущерб составил около 1 млн 595 тыс. рублей", - сказали в пресс-службе.

Возбуждено уголовное дело по п. "б" ч. 4 ст. 158 УК РФ ("Кража, совершенная в особо крупном размере").

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