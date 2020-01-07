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В Подмосковье погибли четыре человека в результате пожара в строительных бытовках

Площадь возгорания составила 240 кв. м, причины ЧП устанавливаются

МОСКВА, 7 января. /ТАСС/. Пожар произошел в строительных бытовках в деревне Нестерово в Раменском районе Подмосковья, в результате ЧП погибли четыре человека. Об этом ТАСС во вторник сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Московской области.

Информация о пожаре поступила в 05:07 мск. "Пожарные локализовали возгорание в 05:30 на площади 240 кв. м. В ходе тушения были обнаружены тела четырех погибших", - сказала собеседница агентства.

В настоящее время пожар потушен. Обстоятельства происшествия устанавливаются.

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