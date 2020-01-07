Крис Хемсворт пожертвовал $1 млн на борьбу с пожарами в Австралии

ТАСС, 7 января. Австралийский актер Крис Хемсворт, сыгравший Тора в фильмах Marvel, вместе с семьей жертвует $1 млн на борьбу с лесными пожарами. Об этом он рассказал на своей странице в Twitter .

"Как и вы, я хочу поддержать борьбу с лесными пожарами здесь, в Австралии. Моя семья и я вносим свой вклад размером миллион долларов, и, я надеюсь, вы, ребята, тоже сможете скинуться. Каждый пенни имеет значение, так что все, что вы можете собрать, очень важно. Я беспредельно благодарен всем во всем мире за добрые пожелания и пожертвования в это сложное время", - отметил Хемсворт. Он добавил, что "лесные пожары в Австралии уже вызвали огромные разрушения и продолжают приносить их".

Ранее о пожертвованиях сообщили голливудские актеры австралийского происхождения Рассел Кроу, продавший на аукционе свою кепку за более чем $400 тыс., и Николь Кидман, которая также пожертвовала $500 тыс. Значительные суммы внесли в фонд помощи пожарным континента владельцы национального технологического гиганта Atlassian Майк Кэнон-Брукс и Скотт Фаркухар, а также ряд спортсменов, среди которых теннисисты Ник Кирьос, Алекс Де Минаур, Новак Джокович, Каролина Плишкова и Мария Шарапова. А актеры Кейт Бланшетт и Хью Джекман призвали своих поклонников не оставаться равнодушными и сделать пожертвования в фонд борьбы с пожарами или в адрес пожарной службы Австралии.

Масштабные лесные пожары начались на восточном побережье Австралии в середине октября прошлого года. К настоящему моменту огнем охвачены значительные территории на юго-востоке континента в штатах Новый Южный Уэльс и Виктория, несколько регионов на южном побережье закрыты для туристов, а их жители получили предписание о срочной эвакуации. В результате пожаров уничтожено более 6,5 млн гектаров леса, около двух тысяч жилых домов и порядка трех тысяч административных и хозяйственных построек. С февраля 2019 года в огне погибли 25 человек, в том числе трое пожарных.