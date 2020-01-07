{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Лесные пожары в Австралии

Крис Хемсворт пожертвовал $1 млн на борьбу с пожарами в Австралии

Актер отметил, что благодарен всем за добрые пожелания и пожертвования в сложное время

ТАСС, 7 января. Австралийский актер Крис Хемсворт, сыгравший Тора в фильмах Marvel, вместе с семьей жертвует $1 млн на борьбу с лесными пожарами. Об этом он рассказал на своей странице в Twitter.

На эту тему

"Как и вы, я хочу поддержать борьбу с лесными пожарами здесь, в Австралии. Моя семья и я вносим свой вклад размером миллион долларов, и, я надеюсь, вы, ребята, тоже сможете скинуться. Каждый пенни имеет значение, так что все, что вы можете собрать, очень важно. Я беспредельно благодарен всем во всем мире за добрые пожелания и пожертвования в это сложное время", - отметил Хемсворт. Он добавил, что "лесные пожары в Австралии уже вызвали огромные разрушения и продолжают приносить их".

Ранее о пожертвованиях сообщили голливудские актеры австралийского происхождения Рассел Кроу, продавший на аукционе свою кепку за более чем $400 тыс., и Николь Кидман, которая также пожертвовала $500 тыс. Значительные суммы внесли в фонд помощи пожарным континента владельцы национального технологического гиганта Atlassian Майк Кэнон-Брукс и Скотт Фаркухар, а также ряд спортсменов, среди которых теннисисты Ник Кирьос, Алекс Де Минаур, Новак Джокович, Каролина Плишкова и Мария Шарапова. А актеры Кейт Бланшетт и Хью Джекман призвали своих поклонников не оставаться равнодушными и сделать пожертвования в фонд борьбы с пожарами или в адрес пожарной службы Австралии.

Масштабные лесные пожары начались на восточном побережье Австралии в середине октября прошлого года. К настоящему моменту огнем охвачены значительные территории на юго-востоке континента в штатах Новый Южный Уэльс и Виктория, несколько регионов на южном побережье закрыты для туристов, а их жители получили предписание о срочной эвакуации. В результате пожаров уничтожено более 6,5 млн гектаров леса, около двух тысяч жилых домов и порядка трех тысяч административных и хозяйственных построек. С февраля 2019 года в огне погибли 25 человек, в том числе трое пожарных.

Теги
АвстралияЛесные пожары в Австралии
Реклама на ТАСС
В Севастополе Дед Мороз во время фокуса пролил на ребенка кипяток
Мальчика доставили в травматологическое отделение одной из городских больниц
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС