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В Нижегородской области погибли три человека при пожаре в частном доме

Площадь возгорания составила 108 кв. м

ТАСС, 7 января. Три человека погибли утром во вторник в результате пожара в жилом доме в поселке Память Парижской Коммуны в Нижегородской области. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

"В результате пожара сгорел дом на площади 108 кв. м. В 09:44 мск ликвидированы последствия пожара. Погибли три человека", - отметили в пресс-службе.

Сейчас продолжаются работы по разбору сгоревшего дома. В ликвидации возгорания и его последствий участвовали 37 человек и 16 единиц техники.

В связи с ЧП возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 109 УК РФ ("Причинение смерти по неосторожности"), отмечается в сообщении, размещенном на сайте прокуратуры региона. "Расследование уголовного дела взято прокуратурой области на контроль", - указано в сообщении.

Теги
РоссияНижегородская область
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