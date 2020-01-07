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В Крыму погиб один человек при столкновении четырех машин на трассе

В аварии также пострадали три человека

СИМФЕРОПОЛЬ, 7 января. /ТАСС/. Три человека пострадали, один погиб в результате столкновения четырех автомобилей на трассе "Таврида" в Крыму. Об этом во вторник сообщается на сайте министерства чрезвычайных ситуаций Республики Крым.

"В службу спасения поступила информация о том, что на трассе "Таврида" в районе с. Крымская Роза произошло ДТП. По прибытии спасатели выяснили, что на дороге столкнулись четыре автомобиля. Три человека пострадали, один получил несовместимые с жизнью травмы", - говорится в сообщении.

Отмечается, что пострадавшие с травмами различной степени тяжести были транспортированы к карете скорой помощи. "Погибший оказался зажат в деформированном авто. Спасатели при помощи специнструмента извлекли тело из машины", - приводятся в сообщении слова министра чрезвычайных ситуаций региона Сергея Шахова. Инцидент произошел в понедельник вечером, уточняется в сообщении.

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