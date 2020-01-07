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Высший суд Вены перенес рассмотрение дела об экстрадиции экс-чиновника Минкультуры в РФ

Заседание пройдет 18 февраля

ВЕНА, 7 января. /Корр. ТАСС Дмитрий Валеев/. Высший земельный суд Вены перенес рассмотрение дела об экстрадиции из Австрии в Россию экс-чиновника Министерства культуры РФ Бориса Мазо на 18 февраля 2020 года. Об этом сообщила во вторник корреспонденту ТАСС судья Кристина Зальцборн.

"Заседание суда было перенесено на 18 февраля", - сказала судья.

7 января Высший земельный суд Вены должен был рассмотреть апелляцию защиты Мазо на решение Земельного суда Вены от 15 октября 2019 года экстрадировать его в Россию.

В России Мазо является фигурантом уголовного дела, в рамках которого бывшему заместителю министра культуры РФ Григорию Пирумову предъявлено обвинение в организации преступного сообщества и мошенничестве. Уголовное дело было возбуждено Следственным комитетом РФ по материалам ФСБ России по факту хищения не менее 450 млн рублей, выделенных на строительство комплекса зданий и фондохранилища Эрмитажа.

До этого в отношении Пирумова и Мазо уже расследовалось уголовное дело, получившее название "дело реставраторов". 9 октября 2017 года Пирумов и Мазо были приговорены к 1,5 года колонии каждый, но освобождены в зале суда в связи с отбытием наказания во время предварительного следствия и судебного разбирательства. После приговора Мазо уехал в Испанию, позднее был задержан в Австрии.

7 ноября 2019 года Австрия задержала в Вене Мазо по запросу Испании. Россиянина тогда освободили под залог в €25 тыс. и запретил покидать Австрию. Его обязали оставаться по официальному адресу регистрации в Вене и быть доступным для суда. Венский суд еще не рассматривал вопрос об экстрадиции Мазо в Испанию. В Испании Мазо подозревают в отмывании денег, в частности, в приобретении недвижимости за €4 млн на средства, которые, как предполагается, были получены незаконным путем.

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