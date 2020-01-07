Пять человек пострадали в ДТП с двумя автомобилями под Владимиром

ТАСС, 7 января. Легковые автомобили Hyundai Getz и Hyundai Solaris столкнулись днем во вторник на улице Гагарина в Александрове Владимирской области. В результате аварии пострадали пять человек, один из них госпитализирован, сообщили ТАСС в пресс-службе регионального управления МВД.

"По предварительным данным, водитель Hyundai Getz выехал на дорогу по улице Гагарина и начал перестраиваться из правого ряда в левый, в этот момент столкнулся с машиной Hyundai Solaris. Пострадали три человека в первом автомобиле и двое - во втором", - сказал собеседник агентства.

Госпитализация понадобилась пассажирке 1990 года рождения из автомобиля Hyundai Solaris. "У нее закрытая черепно-мозговая травма, ушибы. Четверо пострадавших осмотрены медработниками и направлены на амбулаторное лечение", - отметили в пресс-службе.

По факту аварии проводится проверка, добавили в пресс-службе.