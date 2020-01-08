Компания Boeing изучает информацию о крушении украинского лайнера в Иране

НЬЮ-ЙОРК, 8 января. /ТАСС/. Руководство американского авиастроительного концерна Boeing изучает информацию о крушении в Иране украинского самолета его производства. Соответствующее заявление опубликовано во вторник вечером в Twitter компании.

"Мы следим за новостями из Ирана и занимаемся сбором информации", - говорится в коротком сообщении.

Ранее в среду появились сообщения о том, что Boeing-737 "Международных авиалиний Украины" (МАУ) разбился после взлета в Тегеране по причине технической неисправности. В самой авиакомпании корреспонденту ТАСС указали, что не располагают информацией о возможном крушении ее пассажирского лайнера. В украинском Международном аэропорту "Борисполь" ТАСС также не смогли подтвердить факта крушения самолета МАУ.