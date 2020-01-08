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Торговый комплекс горит в Новосибирской области

Площадь пожара составляет около 3 тыс. кв. м

ТАСС, 8 января. Торговый комплекс горит в Искитиме (Новосибирская область). Об этом сообщили журналистам в региональном главке МЧС.

"В 10:44 (6:44 мск) поступило сообщение от очевидца о возгорании в ТК "Центральный". Первые пожарно-спасательные подразделения были на месте уже через две минуты, плотное задымление на втором этаже", - сообщили в ведомстве. Из здания самостоятельно эвакуировалось 30 человек. По оперативной информации, пострадавших нет.

По информации регионального главка МЧС, площадь пожара составляет около 3 тыс. кв. м. В настоящий момент на месте тушения работают 34 человека и 10 единиц техники. Торговый комплекс представляет собой одноэтажное здание с мансардным этажом.

Теги
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