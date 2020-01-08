В Москве неизвестный украл из квартиры валюту и ювелирные украшения

МОСКВА, 8 января. /ТАСС/. Валюта и золотые ювелирные украшения на сумму более 7 млн рублей украдены из квартиры на северо-западе Москвы, возбуждено уголовное дело. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе столичного ГУ МВД.

"Неизвестный, подобрав ключи к замку входной двери, проник в квартиру по месту фактического проживания неработающей на проспекте Маршала Жукова, где совершил кражу денежных средств в сумме 20 тыс. рублей, $30 тыс., €2 тыс., золотых ювелирных изделий, а также документов и ключей от ее автомобиля Mercedes Е200. Материальный ущерб составил около 7,17 млн рублей", - сказали в главке.

Кроме того, как добавили в пресс-службе, из подземного паркинга злоумышленники украли и автомобиль Mercedes E200 2018 года выпуска, который принадлежал женщине, стоимостью около 4 млн рублей.

Полиция по данному факту возбудила уголовное дело о краже в особо крупном размере (ч. 4 ст. 158 УК РФ).

В новость были внесены изменения (09:29 мск) - добавлена информация об угоне машины.