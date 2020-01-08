{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Ракетный обстрел Ираном военных объектов США в Ираке

Слуцкий: парламентарии из РФ обсудят с коллегами из Ирана предотвращение эскалации

Глава комитета Госдумы по международным делам считает, что важно понять посыл Тегерана

МОСКВА, 8 января. /ТАСС/. Российские парламентарии будут обсуждать со своими коллегами из Ирана тему предотвращения эскалации и кровопролития в ближневосточном регионе, но теперь все зависит от действий США. Об этом журналистам в среду заявил глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий, комментируя нанесенные Тегераном удары по американским базам в Ираке.

На эту тему
"Мученик Сулеймани". Как Иран атаковал американские авиабазы в Ираке

"Все зависит сейчас от дальнейших шагов США, мяч, как говорится, на их стороне. Президент [США Дональд] Трамп в свойственной ему манере в Twitter написал, что "все хорошо" и проводится оценка ущерба, пообещав при этом сделать официальное заявление позднее. Но здесь действительно нельзя допустить эскалации, дальнейшего кровопролития и разрастания ситуации до масштабных военных действий", - сказал Слуцкий.

"Мы будем говорить об этом в рамках ресурса парламентской дипломатии со своими иранскими коллегами. С рядом из них мы уже находимся на прямом проводе", - заверил он.

По мнению главы комитета, важно понять посыл Тегерана о том, что пропорциональный ответ на убийство генерала Касема Сулеймани дан. "Иран не хочет войны, и об этом говорится на разных уровнях. Это должно позволить перейти из плоскости военного противостояния в политическую плоскость, к переговорному процессу. Иначе последствия могут выйти далеко за пределы региона", - продолжил Слуцкий, выразив надежду на скорую реакцию со стороны ООН.

На эту тему
Гибель иранского генерала Сулеймани в результате ракетного удара США. Главное

Как сообщил во вторник в письменном заявлении официальный представитель Пентагона Джонатан Хоффман, Иран нанес ракетный удар в Ираке по меньшей мере по двум базам, используемым Соединенными Штатами. Согласно изложенной им информации, обстрелу подверглись база Айн аль-Асад и аэропорт Эрбиля. При этом использовано якобы больше десятка ракет.

Обстановка в регионе резко обострилась после серии американских ударов на территории Ирака. 3 января Пентагон сообщил о нанесении в районе багдадского аэропорта ракетного удара, в результате которого погибли командующий силами специального назначения "Аль-Кудс" Корпуса стражей исламской революции (элитные части ВС Ирана) Сулеймани и заместитель главы шиитского ополчения "Аль-Хашд аш-Шааби" Абу Махди аль-Мухандис. Высший совет национальной безопасности Ирана заявил, что сделает все, чтобы отомстить за Сулеймани.

Теги
ИранРоссияРакетный обстрел Ираном военных объектов США в Ираке
Реклама на ТАСС
СК проверит данные об избиении водителем такси подростка в Москве
Проверка проводится на основании информации, которая ранее появилась в СМИ
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС