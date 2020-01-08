Слуцкий: парламентарии из РФ обсудят с коллегами из Ирана предотвращение эскалации

МОСКВА, 8 января. /ТАСС/. Российские парламентарии будут обсуждать со своими коллегами из Ирана тему предотвращения эскалации и кровопролития в ближневосточном регионе, но теперь все зависит от действий США. Об этом журналистам в среду заявил глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий, комментируя нанесенные Тегераном удары по американским базам в Ираке.

"Все зависит сейчас от дальнейших шагов США, мяч, как говорится, на их стороне. Президент [США Дональд] Трамп в свойственной ему манере в Twitter написал, что "все хорошо" и проводится оценка ущерба, пообещав при этом сделать официальное заявление позднее. Но здесь действительно нельзя допустить эскалации, дальнейшего кровопролития и разрастания ситуации до масштабных военных действий", - сказал Слуцкий.

"Мы будем говорить об этом в рамках ресурса парламентской дипломатии со своими иранскими коллегами. С рядом из них мы уже находимся на прямом проводе", - заверил он.

По мнению главы комитета, важно понять посыл Тегерана о том, что пропорциональный ответ на убийство генерала Касема Сулеймани дан. "Иран не хочет войны, и об этом говорится на разных уровнях. Это должно позволить перейти из плоскости военного противостояния в политическую плоскость, к переговорному процессу. Иначе последствия могут выйти далеко за пределы региона", - продолжил Слуцкий, выразив надежду на скорую реакцию со стороны ООН.