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В ДТП в Нижнем Новгороде пострадали пять человек

Инцидент произошел на улице Коминтерна

ТАСС, 8 января. Две иномарки столкнулись в Нижнем Новгороде, в результате пострадали пять человек, сообщили журналистам в пресс-службе ГУ МВД по региону.

"По предварительным данным, 18-летний водитель иномарки, не имеющий права управления транспортным средством, не справился с управлением и выехал на встречную полосу движения, где совершил столкновение с другой иномаркой. За медицинской помощью после ДТП обратились пять человек", - отметили в пресс-службе.

ДТП произошло около 01:20 мск на улице Коминтерна.

Сотрудники ГИБДД проводят проверку по факту ДТП.

Теги
РоссияНижегородская область
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