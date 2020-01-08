Неизвестный заехал на автомобиле в терминал аэропорта Одессы, заявив о его минировании

КИЕВ, 8 января. /ТАСС/. В аэропорту Одессы задержали неизвестного, который заехал на микроавтобусе в терминал и заявил о заминировании.

"Все объекты и прилегающая к ним территория [аэропорта Одессы] проверены. Никаких взрывоопасных устройств и веществ обнаружено не было", - сообщила пресс-служба полиции Одесской области после появления информации в СМИ об угрозах со стороны неизвестного на территории терминала.

Ранее в среду бывший советник главы полиции Одесской области Руслан Форостяк в Facebook сообщил, что "неизвестный на микроавтобусе заехал в аэропорт, сбив шлагбаум, ворвался в терминал в балаклаве и куртке с надписью на спине "Совесть", выкрикивая, что аэропорт заминирован". После этого, по его словам, человек был задержан полицией, а пассажиры эвакуированы. Задержаны были и рейсы.

Сейчас аэропорт Одессы возобновил работу в штатном режиме.