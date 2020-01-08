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СК проверит данные об избиении водителем такси подростка в Москве

Проверка проводится на основании информации, которая ранее появилась в СМИ

МОСКВА, 8 января. /ТАСС/. Следователи проверяют информацию об избиении водителем "Яндекс.Такси" подростка в Москве. Об этом сообщила ТАСС старший помощник руководителя Главного следственного управления СК по Москве Юлия Иванова.

По ее словам, в СМИ появилась информация о том, что 6 января во время конфликта водитель "Яндекс.Такси" несколько раз ударил 14-летнего школьника в живот и один раз в лицо в присутствии его матери. "По фактам, изложенным в СМИ, следственными органами Главного следственного управления СК РФ по Москве организовано проведение доследственной проверки", - сообщила Иванова.

Следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

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