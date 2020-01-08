Опубликовано видео первых минут после крушения украинского Boeing

Иранское агентство Tasnim в Twitter опубликовало видео, на котором показаны первые минуты после падения украинского самолета в Тегеране.
На кадрах большая территория охвачена огнем и дымом.
تصاویر اولیه از حریق هواپیمای اوکراینی در منطقه شهریار#سقوط_هواپيما pic.twitter.com/UhdpNx0NME— خبرگزاری تسنیم (@Tasnimnews_Fa) 8 января 2020 г.
Самолет Boeing 737 компании "Международные авиалинии Украины" упал утром 8 января возле аэропорта Имама Хомейни сразу после взлета. На борту находились 167 пассажиров и 9 членов экипажа, все погибли.