Опубликовано видео первых минут после крушения украинского Boeing

Крушение Boeing-737 в Тегеране

Киев опубликовал список пассажиров, погибших в авиакатастрофе в Тегеране

Ранее министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко сообщил, что среди погибших 82 иранца, 63 гражданина Канады, 11 украинцев, 10 подданных Швеции, четыре гражданина Афганистана, три гражданина ФРГ и три подданных Великобритании

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