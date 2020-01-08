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Крушение Boeing-737 в Тегеране

Опубликовано видео первых минут после крушения украинского Boeing

На борту находились 167 пассажиров и 9 членов экипажа, все погибли

Иранское агентство Tasnim в Twitter опубликовало видео, на котором показаны первые минуты после падения украинского самолета в Тегеране.

На кадрах большая территория охвачена огнем и дымом.

Самолет Boeing 737 компании "Международные авиалинии Украины" упал утром 8 января возле аэропорта Имама Хомейни сразу после взлета. На борту находились 167 пассажиров и 9 членов экипажа, все погибли.

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УкраинаИранКрушение Boeing-737 в Тегеране
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Крушение Boeing-737 в Тегеране
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