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В Москве две школы проверяют из-за угрозы взрыва

На место инцидента выехали кинологи

МОСКВА, 8 января. /ТАСС/. Кинологи проверяют здания двух школ в Москве после анонимных сообщений об угрозе взрыва. Об этом ТАСС сообщил источник в экстренных службах.

"Неизвестный "заминировал" две школы на востоке и на юге Москвы. На место выехали кинологи", - сказал собеседник агентства.

В декабре 2019 года сообщения о "минировании" регулярно поступали в суды, школы, ТЦ и иные организации, расположенные в Москве, Подмосковье, Санкт-Петербурге, Ленинградской области и других регионах РФ. Экстренные службы проверили все сообщения, ни одна угроза не подтвердилась.

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