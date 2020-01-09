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В Москве из сейфа в квартире украли валюту и украшения на 12,5 млн рублей

Неизвестные проникли в квартиру в центре столицы, подобрав ключи к замку входной двери

МОСКВА, 9 января. /ТАСС/. Неизвестные злоумышленники проникли в квартиру в центре Москвы, где взломали сейф и похитили из него валюту и ювелирные украшения на сумму около 12,5 млн рублей. Об этом ТАСС в четверг сообщили в пресс-службе столичного ГУ МВД России.

"Неустановленные лица, подобрав ключи к замку входной двери, проникли в квартиру на улице Шаболовке, дом 23-5, взломали сейф, откуда совершили кражу денежных средств в размере $67 тыс., €40 тыс., 700 тыс. рублей, ювелирных изделий на сумму 5 млн рублей, а затем скрылись. Материальный ущерб составил около 12 млн 500 тыс. рублей", - сказали в главке.

Полиция возбудила уголовное дело по п. "б" ч. 4 ст. 158 УК ("Кража, совершенная в особо крупном размере").

Теги
Россия
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