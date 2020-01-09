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Омскую школьницу и ее друга обвинили в убийстве матери девушки

Предполагаемые убийцы нанесли жертве множество ударов ножом и молотком

ОМСК, 9 января. /ТАСС/. Следственные органы Омска предъявили в четверг обвинение пятнадцатилетней школьнице и ее восемнадцатилетнему другу, которые подозреваются в убийстве матери девушки, высказавшей недовольство их отношениями. Об этом сообщила ТАСС старший помощник руководителя СУ СК РФ по Омской области Лариса Болдинова.

"Сегодня им предъявлено обвинение, проверяется их версия о самообороне", - сказала Болдинова, добавив, что убийство произошло в ночь с 30 на 31 декабря.

Она рассказала, что 43-летняя женщина, вернувшись домой с работы, застала дочь в постели с юношей, студентом первого курса одного из омских колледжей. "Разразился скандал, в результате которого девушка со своим другом нанесли женщине многочисленные удары ножом и молотком. Мать смогла позвонить подруге, которая вызвала скорую помощь, но в больнице женщина скончалась", - уточнила представитель СК.

В связи с убийством возбуждено уголовное дело, 2 января девушку и ее друга арестовали.

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РоссияОмская область
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