{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

В Петербурге иномарка сбила инспектора ДПС, пытаясь уйти от погони

Мужчину и женщину, которые находились в автомобиле, задержали

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 9 января. /ТАСС/. Водитель Mercedes в Санкт-Петербурге сбил инспектора ДПС, пытаясь скрыться от правоохранителей. Об этом сообщили журналистам в управлении ГИБДД по городу и Ленинградской области.

"Женщина-водитель проигнорировала законное требование сотрудников полиции, начала движение, совершила наезд на одного из инспекторов ГИБДД и попыталась скрыться", - говорится в сообщении.

По данным ведомства, инцидент произошел поздно вечером в среду на улице Типанова.

Во время преследования автомобиля полицейские заметили, что мужчина, который находился за рулем иномарки, пересел на пассажирское кресло, а за руль вместо него села женщина. Первый раз машину догнали и перехватили возле дома №7 по улице Типанова, где и был сбит инспектор. После этого Mercedes вновь скрылся.

Второй раз машину заблокировали уже у дома №3 по той же улице. После этого к машине подошел сотрудник ГИБДД и попытался открыть дверь через опущенное окно, однако водитель зажал руку инспектора и вновь попытался скрыться, но стекло разбилось, и машину удалось остановить. Женщину и мужчину доставили в отдел полиции.

По данным управления ГИБДД, на женщину составили три административных протокола за невыполнение требований ГИБДД, оставление места ДТП и управление транспортом без страховки, также решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

В отношении мужчины, который управлял автомобилем изначально, также составили два административных протокола за отказ от освидетельствования на состояние опьянения и игнорирование законных требований полицейских.

Теги
РоссияСанкт-Петербург
Реклама на ТАСС
В Крыму женщина получила травму на приеме у мануального терапевта
Томография показала перелом шеи
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС