В Петербурге иномарка сбила инспектора ДПС, пытаясь уйти от погони

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 9 января. /ТАСС/. Водитель Mercedes в Санкт-Петербурге сбил инспектора ДПС, пытаясь скрыться от правоохранителей. Об этом сообщили журналистам в управлении ГИБДД по городу и Ленинградской области.

"Женщина-водитель проигнорировала законное требование сотрудников полиции, начала движение, совершила наезд на одного из инспекторов ГИБДД и попыталась скрыться", - говорится в сообщении.

По данным ведомства, инцидент произошел поздно вечером в среду на улице Типанова.

Во время преследования автомобиля полицейские заметили, что мужчина, который находился за рулем иномарки, пересел на пассажирское кресло, а за руль вместо него села женщина. Первый раз машину догнали и перехватили возле дома №7 по улице Типанова, где и был сбит инспектор. После этого Mercedes вновь скрылся.

Второй раз машину заблокировали уже у дома №3 по той же улице. После этого к машине подошел сотрудник ГИБДД и попытался открыть дверь через опущенное окно, однако водитель зажал руку инспектора и вновь попытался скрыться, но стекло разбилось, и машину удалось остановить. Женщину и мужчину доставили в отдел полиции.

По данным управления ГИБДД, на женщину составили три административных протокола за невыполнение требований ГИБДД, оставление места ДТП и управление транспортом без страховки, также решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

В отношении мужчины, который управлял автомобилем изначально, также составили два административных протокола за отказ от освидетельствования на состояние опьянения и игнорирование законных требований полицейских.