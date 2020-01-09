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ДТП с участием четырех автомобилей произошло на МКАД

В аварии пострадал один человек

МОСКВА, 9 января. /ТАСС/. Грузовик столкнулся с тремя автомобилями на 33-м км Московской кольцевой автодороги, один человек пострадал. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе столичной Госавтоинспекции.

Ранее источник в экстренных службах сообщал, что авария, в которой пострадал один человек, произошла на 34-м километре МКАД с участием пяти автомобилей.

"Сегодня в 13:00 при съезде с 33-го км МКАД на улицу Старокачаловскую произошло столкновение четырех единиц транспорта. Водитель, управляя грузовым автомобилем, совершил столкновение с впереди идущим грузовиком, после чего столкнулся еще с двумя легковыми транспортными средствами", - рассказали в пресс-службе.

В ведомстве отметили, что в аварии пострадал один человек, движение на участке дороги в сторону области затруднено.

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