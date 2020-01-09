В Нижегородской области возбудили дело из-за смерти женщины на базе отдыха

ТАСС, 9 января. Следователи возбудили уголовное дело после гибели 37-летней женщины на базе отдыха в Выксунском районе Нижегородской области. Об этом говорится в сообщении, размещенном в четверг на сайте следственного управления СК по региону.

"По факту гибели 37-летней женщины возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 109 УК РФ ("Причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей")", - говорится в сообщении.

Инцидент произошел вечером 3 января на территории турбазы в поселке Ближне-Песочное в Выксунском районе. По версии следствия, женщина облокотилась на деревянное ограждение, отчего то сломалось, потерпевшая упала вниз с высоты 2,5 метра. "От полученных телесных повреждений женщина скончалась на месте. По предварительным данным, потерпевшая направлялась пофотографироваться", - указано в сообщении.

Как отметили в пресс-службе, в рамках расследования дела назначена судебно-медицинская экспертиза.