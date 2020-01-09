В Париже произошли столкновения между полицией и агрессивно настроенными протестующими

ПАРИЖ, 9 января. /ТАСС/. Столкновения между полицейскими и агрессивно настроенными демонстрантами, выступающими против пенсионной реформы, произошли в Париже. Об этом сообщила в четверг газета Le Figarо.

Столкновения были зафиксированы в районе площади Монтолон, расположенной в девятом округе французской столицы. Манифестанты начали забрасывать сотрудников сил безопасности камнями и бутылками после того, как полиция попыталась оттеснить радикально настроенных забастовщиков. В ответ на это правоохранители применили слезоточивый газ.

В Париже манифестация началась несколько часов назад. Большая колонная демонстрантов двинулась от площади Республики, расположенной в северной части города, в сторону площади Святого Августина. В обеспечении порядка на акциях протеста задействованы около 5,5 тыс. полицейских и жандармов. По данным префектуры полиции, к настоящему моменту в ходе акций протеста задержаны девять человек.

Серия забастовок против пенсионной реформы началась во Франции по инициативе профсоюзов 5 декабря. Подавляющее большинство манифестантов - работники Национального общества железных дорог Франции (SNCF) и Парижского автономного управления транспорта (RATP). Среди главных причин их недовольства - решение властей отменить особые пенсионные тарифы для десятков категорий граждан, а также намерение повысить до 64 лет возраст, с которого пенсия выплачивается в полном объеме. Профсоюзы заявили, что намерены проводить забастовку до того момента, пока правительство Франции не откажется от реформы в существующем виде.