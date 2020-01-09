{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Акции протеста во Франции

В Париже произошли столкновения между полицией и агрессивно настроенными протестующими

В районе площади Монтолон демонстранты начали забрасывать полицейских камнями и бутылками

ПАРИЖ, 9 января. /ТАСС/. Столкновения между полицейскими и агрессивно настроенными демонстрантами, выступающими против пенсионной реформы, произошли в Париже. Об этом сообщила в четверг газета Le Figarо.

Столкновения были зафиксированы в районе площади Монтолон, расположенной в девятом округе французской столицы. Манифестанты начали забрасывать сотрудников сил безопасности камнями и бутылками после того, как полиция попыталась оттеснить радикально настроенных забастовщиков. В ответ на это правоохранители применили слезоточивый газ.

В Париже манифестация началась несколько часов назад. Большая колонная демонстрантов двинулась от площади Республики, расположенной в северной части города, в сторону площади Святого Августина. В обеспечении порядка на акциях протеста задействованы около 5,5 тыс. полицейских и жандармов. По данным префектуры полиции, к настоящему моменту в ходе акций протеста задержаны девять человек.

Серия забастовок против пенсионной реформы началась во Франции по инициативе профсоюзов 5 декабря. Подавляющее большинство манифестантов - работники Национального общества железных дорог Франции (SNCF) и Парижского автономного управления транспорта (RATP). Среди главных причин их недовольства - решение властей отменить особые пенсионные тарифы для десятков категорий граждан, а также намерение повысить до 64 лет возраст, с которого пенсия выплачивается в полном объеме. Профсоюзы заявили, что намерены проводить забастовку до того момента, пока правительство Франции не откажется от реформы в существующем виде.

Теги
ФранцияАкции протеста во Франции
Реклама на ТАСС
Главарь "тамбовской" ОПГ находится в лечебном исправительном учреждении под Кировом
Решение об определении Владимира Барсукова в лечебное исправительное учреждение связали с тем, что он является инвалидом первой группы
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС