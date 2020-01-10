На Камчатке за минувшую ночь зафиксировали шесть новых землетрясений

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 10 января. /ТАСС/. Шесть землетрясений зафиксировали сейсмологи на Камчатке после сильного сейсмического события, произошедшего на севере полуострова в четверг. Об этом ТАСС сообщил начальник лаборатории исследований сейсмической и вулканической активности Камчатского филиала ФГБУН Федерального исследовательского центра "Единая геофизическая служба РАН" Сергей Сенюков.

"Мы полагаем, что толчки, вероятно, были афтершоковыми после сильного землетрясения в 20:38 (11:38 мск) 9 января. Фиксировались они слабо, но их произошло достаточно много. Сейчас мои коллеги готовятся к заседанию экспертного совета Геофизической службы, чтобы обсудить возможные причины участившихся за последние сутки подземных толчков на полуострове", - рассказал Сергей Сенюков.