Канадский совет по безопасности на транспорте посетит место крушения Boeing в Иране

ТАСС, 10 января. Канадский совет по безопасности на транспорте принял приглашение иранской стороны посетить место катастрофы украинского Boeing под Тегераном. Соответствующее заявление опубликовано в четверг на сайте организации.

"Совет по безопасности на транспорте был приглашен Бюро расследования авиационных происшествий Исламской Республики Иран посетить место происшествия. Мы приняли это приглашение и планируем поездку. Совет <...> будет работать с другими группами и организациями, которые уже находятся на месте", - говорится в документе.

Украинский Boeing 737, который должен был выполнить рейс по маршруту Тегеран - Киев, разбился в среду после вылета из аэропорта иранской столицы. На борту находились 167 пассажиров, в том числе 63 гражданина Канады, и девять членов экипажа, все они погибли.