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В ДТП в Хабаровске пострадали восемь человек

Полиция проводит проверку

ХАБАРОВСК, 10 января. /ТАСС/. Травмы при столкновении автомобиля, который перевозил рабочих, с фурой в Хабаровске получили восемь человек, полиция проводит проверку. Об этом сообщается на сайте УМВД России по Хабаровскому краю.

"В утреннее время в Железнодорожном районе произошло дорожно-транспортное происшествие. 56-летний водитель перевозил на смену в работников одного из предприятий. Двигаясь по переулку Краснодарскому, мужчина совершил столкновение с припаркованной на обочине фурой. В результате ДТП травмы, неугрожающие жизни и здоровью, получили семь пассажиров. Водитель тоже получил телесные повреждения", - говорится в сообщении.

Пострадавших доставили в стационар, где медики оказали им помощь. В дальнейшем им рекомендовано амбулаторное лечение.

Освидетельствование на наличие алкогольного опьянения показало, что мужчина, управлявший автобусом, был трезв. Водитель фуры в момент аварии отсутствовал в кабине грузовика.

В настоящее время на месте ДТП работают инспекторы отдельного батальона дорожно-патрульной службы ГИБДД УМВД России по Хабаровску.

Теги
РоссияХабаровский край
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